، "التنمية السياحية بالجوف" ينظم فعاليات رمضانية بدومة الجندل ،

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ينظم مجلس التنمية السياحية بمنطقة الجوف عدداً من الفعاليات الرمضانية بجوار المتحف الإقليمي بالجوف بمحافظة دومة الجندل, اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 7 رمضان وحتى الأربعاء 10 رمضان.
وتشارك في تنظيم الفعاليات أمانة منطقة الجوف، ممثلة ببلدية دومة الجندل وفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.
وقال أمين عام المجلس مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالجوف ياسر إبراهيم العلي: تنظيم هذه الفعاليات يأتي بتوجيه من أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز ونائبه الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي.
وأضاف: اختير الموقع لإبراز معلم جديد من معالم منطقة الجوف ومحافظة دومة الجندل وتناسب المنطقة الأثرية للأجواء الرمضانية, نظرًا لما تحظى به من طراز عمراني مختلف يعمل على جذب الزوار, ويعطي طابعاً تاريخياً مميزاً للفعاليات الموجهة للعائلة.
وأردف "العلي": الشراكة بناءة مع بلدية دومة الجندل في تنظيم هذه الفعاليات التي تشتمل على جلسات رمضان زمان، وأشعار رمضانية، ومرسم للفنانات الجوفيات، ومرسم الأطفال، والألعاب الشعبية، ومعارض المنتجات الأسرية، و محاضرات التوعية الغذائية.
ودعا الجميع للاستمتاع بالأجواء الرمضانية, يومياً من الساعة العاشرة والنصف وحتى 11:30 م.
وقدّم شكره لرعاة الفعاليات وهم طريق السكب لتنظيم المهرجانات والمعارض، و فندق النزل، ورؤوم إن للشقق الفندقية، ووكاله العنان للسفر والسياحة، وزوار الجوف للوحدات السكنية، ووكالة مهارة للسفر والسياحة.
"التنمية السياحية بالجوف" ينظم فعاليات رمضانية بدومة الجندلمهنا التميمي الخليج 365 2019-05-11
ينظم مجلس التنمية السياحية بمنطقة الجوف عدداً من الفعاليات الرمضانية بجوار المتحف الإقليمي بالجوف بمحافظة دومة الجندل, اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 7 رمضان وحتى الأربعاء 10 رمضان.
وتشارك في تنظيم الفعاليات أمانة منطقة الجوف، ممثلة ببلدية دومة الجندل وفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.
وقال أمين عام المجلس مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالجوف ياسر إبراهيم العلي: تنظيم هذه الفعاليات يأتي بتوجيه من أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز ونائبه الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي.
وأضاف: اختير الموقع لإبراز معلم جديد من معالم منطقة الجوف ومحافظة دومة الجندل وتناسب المنطقة الأثرية للأجواء الرمضانية, نظرًا لما تحظى به من طراز عمراني مختلف يعمل على جذب الزوار, ويعطي طابعاً تاريخياً مميزاً للفعاليات الموجهة للعائلة.
وأردف "العلي": الشراكة بناءة مع بلدية دومة الجندل في تنظيم هذه الفعاليات التي تشتمل على جلسات رمضان زمان، وأشعار رمضانية، ومرسم للفنانات الجوفيات، ومرسم الأطفال، والألعاب الشعبية، ومعارض المنتجات الأسرية، و محاضرات التوعية الغذائية.
ودعا الجميع للاستمتاع بالأجواء الرمضانية, يومياً من الساعة العاشرة والنصف وحتى 11:30 م.
وقدّم شكره لرعاة الفعاليات وهم طريق السكب لتنظيم المهرجانات والمعارض، و فندق النزل، ورؤوم إن للشقق الفندقية، ووكاله العنان للسفر والسياحة، وزوار الجوف للوحدات السكنية، ووكالة مهارة للسفر والسياحة.
11 مايو 2019 - 6 رمضان 1440
06:18 PM
المنطقة الأثرية تناسب الأجواء وتعطي طابعاً تاريخياً مميزاً للأنشطة
ينظم مجلس التنمية السياحية بمنطقة الجوف عدداً من الفعاليات الرمضانية بجوار المتحف الإقليمي بالجوف بمحافظة دومة الجندل, اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 7 رمضان وحتى الأربعاء 10 رمضان.
وتشارك في تنظيم الفعاليات أمانة منطقة الجوف، ممثلة ببلدية دومة الجندل وفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.
وقال أمين عام المجلس مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالجوف ياسر إبراهيم العلي: تنظيم هذه الفعاليات يأتي بتوجيه من أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز ونائبه الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي.
وأضاف: اختير الموقع لإبراز معلم جديد من معالم منطقة الجوف ومحافظة دومة الجندل وتناسب المنطقة الأثرية للأجواء الرمضانية, نظرًا لما تحظى به من طراز عمراني مختلف يعمل على جذب الزوار, ويعطي طابعاً تاريخياً مميزاً للفعاليات الموجهة للعائلة.
وأردف "العلي": الشراكة بناءة مع بلدية دومة الجندل في تنظيم هذه الفعاليات التي تشتمل على جلسات رمضان زمان، وأشعار رمضانية، ومرسم للفنانات الجوفيات، ومرسم الأطفال، والألعاب الشعبية، ومعارض المنتجات الأسرية، و محاضرات التوعية الغذائية.
ودعا الجميع للاستمتاع بالأجواء الرمضانية, يومياً من الساعة العاشرة والنصف وحتى 11:30 م.
وقدّم شكره لرعاة الفعاليات وهم طريق السكب لتنظيم المهرجانات والمعارض، و فندق النزل، ورؤوم إن للشقق الفندقية، ووكاله العنان للسفر والسياحة، وزوار الجوف للوحدات السكنية، ووكالة مهارة للسفر والسياحة.
، "التنمية السياحية بالجوف" ينظم فعاليات رمضانية بدومة الجندل ،
المصدر : الخليج 365
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