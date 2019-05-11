، ضبط 105 مخالفات في مرافق بيع الأطعمة والمشروبات بالطائف ،

- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
تمكن مراقبو الإدارة العامة لصحة البيئة في أمانة الطائف، في إطار تنفيذ خطة الرقابة الموسمية ضمن حملة "غذاؤكم أمانة" لمراقبة المطاعم والمطابخ ومرافق بيع الأغذية والمشروبات الرمضانية خلال شهر رمضان، من ضبط 105 مخالفات للاشتراطات الصحية عقب جولة شملت 172 مرفقاً غذائياً.
وشملت أعمال الرقابة الميدانية محلات بيع المواد الغذائية والملاحم ومحلات الحلويات والعصائر والخضروات والفواكه.
وتعمل وكالة الخدمات والبلديات الفرعية على التغطية الرقابية المكثفة لمنافذ بيع وتداول المأكولات الرمضانية وأسواق ومحلات اللحوم الحمراء والبيضاء والمخابز ومغاسل الملابس وصوالين الحلاقة.
وتدعم الإدارة العامة لصحة البيئة الجهد الرقابي للبلديات الفرعية على مدار الساعة لكشف المخالفات الصحية، مع تنفيذ برنامج توعوي لأهمية الالتزام بتطبيق الاشتراطات التي تكفل صحة المستهلك وجودة الخدمة المقدمة.
وشهدت الفترة الماضية تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية على المخالفين، وتسليم العمالة المخالفة لجهات الاختصاص.
ضبط 105 مخالفات في مرافق بيع الأطعمة والمشروبات بالطائفصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-11
تمكن مراقبو الإدارة العامة لصحة البيئة في أمانة الطائف، في إطار تنفيذ خطة الرقابة الموسمية ضمن حملة "غذاؤكم أمانة" لمراقبة المطاعم والمطابخ ومرافق بيع الأغذية والمشروبات الرمضانية خلال شهر رمضان، من ضبط 105 مخالفات للاشتراطات الصحية عقب جولة شملت 172 مرفقاً غذائياً.
وشملت أعمال الرقابة الميدانية محلات بيع المواد الغذائية والملاحم ومحلات الحلويات والعصائر والخضروات والفواكه.
وتعمل وكالة الخدمات والبلديات الفرعية على التغطية الرقابية المكثفة لمنافذ بيع وتداول المأكولات الرمضانية وأسواق ومحلات اللحوم الحمراء والبيضاء والمخابز ومغاسل الملابس وصوالين الحلاقة.
وتدعم الإدارة العامة لصحة البيئة الجهد الرقابي للبلديات الفرعية على مدار الساعة لكشف المخالفات الصحية، مع تنفيذ برنامج توعوي لأهمية الالتزام بتطبيق الاشتراطات التي تكفل صحة المستهلك وجودة الخدمة المقدمة.
وشهدت الفترة الماضية تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية على المخالفين، وتسليم العمالة المخالفة لجهات الاختصاص.
11 مايو 2019 - 6 رمضان 1440
06:14 PM
ضمن حملة "غذاؤكم أمانة" لمراقبة المطاعم والمطابخ خلال رمضان
تمكن مراقبو الإدارة العامة لصحة البيئة في أمانة الطائف، في إطار تنفيذ خطة الرقابة الموسمية ضمن حملة "غذاؤكم أمانة" لمراقبة المطاعم والمطابخ ومرافق بيع الأغذية والمشروبات الرمضانية خلال شهر رمضان، من ضبط 105 مخالفات للاشتراطات الصحية عقب جولة شملت 172 مرفقاً غذائياً.
وشملت أعمال الرقابة الميدانية محلات بيع المواد الغذائية والملاحم ومحلات الحلويات والعصائر والخضروات والفواكه.
وتعمل وكالة الخدمات والبلديات الفرعية على التغطية الرقابية المكثفة لمنافذ بيع وتداول المأكولات الرمضانية وأسواق ومحلات اللحوم الحمراء والبيضاء والمخابز ومغاسل الملابس وصوالين الحلاقة.
وتدعم الإدارة العامة لصحة البيئة الجهد الرقابي للبلديات الفرعية على مدار الساعة لكشف المخالفات الصحية، مع تنفيذ برنامج توعوي لأهمية الالتزام بتطبيق الاشتراطات التي تكفل صحة المستهلك وجودة الخدمة المقدمة.
وشهدت الفترة الماضية تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية على المخالفين، وتسليم العمالة المخالفة لجهات الاختصاص.
، ضبط 105 مخالفات في مرافق بيع الأطعمة والمشروبات بالطائف ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 105 مخالفات في مرافق بيع الأطعمة والمشروبات بالطائف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.