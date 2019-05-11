، "غوميز" لـ"leparisien": ألعب في أفضل نادٍ بقارة آسيا ودائماً هدفنا البطولات ،

محمد بن مسعود - الدمام - اعترف المهاجم الفرنسي بافيتمبي غوميز في تصريحات نقلتها صحيفة "leparisien" الفرنسية أن المال لعب دوراً كبيراً في موافقته على عرض الهلال، مبيناً أنه سعيد في الكرة السعودية تماماً، وأنه حصل على فرص أغلب زملائه اللاعبين لم يحصلوا عليها.

وتحدث "غوميز" عن أنه يلعب في أفضل نادٍ في آسيا، وأنهم دائماً مهتمون بالبطولات وحصدها، وأن البطولات تجعل حياة اللاعب الاحترافية مليئة بالنجاحات.

وتحدث المهاجم عن أن نادي غلطة سراي التركي كان يواجه صعوبات مالية قبل انتقاله وأن رغب في التغيير، حيث قال إنه رأى لاعبين كثيرين كانوا مخلصين تماماً لفرقهم رافضين الرحيل عنها، لكن تلك الفرق في النهاية أوصدت الأبواب أمامهم، وأنه لم يودّ أن يكون مثلهم معترفاً بأنه محظوظ للحصول على فرصة اللعب للهلال.