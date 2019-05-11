بعد توجيه النائب العام بالقبض على متحرش الخبر.. تحذير جديد من النيابة العامة

حذرت النيابة العامة اليوم من عقوبة جريمة التحرش، كما عرفت بالجريمة.

وقالت النيابة عبر تغريدة على حسابها بـ تويتر: ” جريمة التحرش تقترف بكل قول أوفعل أو إشارة تصدر من شخص تجاه آخر ذات مدلول جنسي تمس جسده أو عرضه أو تخدش حياءه بشكل مباشر أو غير مباشر بما في ذلك وسائل التقنية “.

بعد تداوله.. شاهد فيديو المتحرش الذي نشره زوج الضحية في الدمام

وأوضحت النيابة أن عقوباتها السجن مدة تبلغ إلى سنتين وغرامة مالية تصل مائة ألف ريال وتشدد حال العود.