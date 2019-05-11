النائب العام يوجه بالقبض على متحرش بفتاة أثناء تبضعها داخل أحد المحالّ التجارية

بناء على ما تم رصده من قبل وحدة الرصد في النيابة العامة لمقطع فيديو لشخص يتحرش بفتاة أثناء تسوقها بأحد المحالّ التجارية عن طريق الالتصاق بها عنوة، فقد أصدر النائب العام توجيهه بسرعة القبض على المتحرش بعد التثبت من المقطع وكونه المعني بالسلوك الصادر محل التجريم؛ بقاً لنظام مكافحة جريمة التحرش، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه في ضوء نظام الإجراءات الجزائية.

بعد تداوله.. شاهد فيديو المتحرش الذي نشره زوج الضحية في الدمام

والنيابة العامة ستقف بكل حزم في وجه مرتكبي جريمة التحرش والمطالبة بتطبيق أشد العقوبات على مرتكبيها، وحماية المجني عليهم، وصيانة خصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية.