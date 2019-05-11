بالصور: وفاة سعودية وابنها وإصابة زوجها و4 من أبنائها في حادِث بطريق السيل

توفيت أم وابنها، وأصيب 5 آخرون من نفس الأسرة بإصابات متفرقة، في حادِث سير وقع مساء أمس الجمعة على طريق السيل عند منطقة “البهيتة”.

وقال المتحدث باسم الهلال الأحمر في الطائف شادي الثبيتي إن غرفة العمليات تلقت بلاغاً بالحادث، وعلى الفور توجهت 4 فرق إسعاف للموقع، وبوصولها تبين وجود حالتي وفاة، و5 إصابات جرى اسعافها وتقلها إلى مستشفى الأمير سلطان العسكري بالطائف.

وذكرت مصادر أن أسرة سعودية مكونة من الأب والأم وخمسة أطفال كانت تستقل مركبة “ديّنا” كانوا قادمين من اتجاه مكة المكرمة، حيث اصطدمت مركبتهم بإحدى الشاحنات من الخلف، فوقع الحادث الذي دى لوفاة الأم وابنها وإصابة الباقين.