أول تعليق لزوج ضحية التحرش ببقالة الدمام

طالب زوج السيدة التي ظهرت في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقد تحرش شخص بها داخل ”سوبر ماركت“ بمدينة الدمام ، الجهات المختصة بالقبض على الشخص المتحرش وتقديمه للقضاء.

وقال بحسب ”سبق“ ، إن واقعة التحرش حدثت مساء يوم الأربعاء الماضي، عندما دخلت زوجته ”سوبر ماركت“ للتسوق، وعند قيامها بالخروج والمرور من أمام شاب قام بالتحرش بها وملامسة أجزاء حساسة من جسدها، مضيفًا أن زوجته تقدمت بشكوى رسمية لدى شرطة جنوب الدمام.

بعد تداوله.. شاهد فيديو المتحرش الذي نشره زوج الضحية في الدمام

وتظهر في الفيديو فتاة ترتدي العباءة التقليدية السوداء، وتضع نقابًا على وجهها داخل البقالة، عندما قام أحد المتواجدين في البقالة بالالتصاق بجسمها خلال خروجها من المكان وسط صدمة واضحة بدت عليها من فعلته.

وطالب عدد كبير من المدونين السعوديين الذين تناقلوا الفيديو المصور بكاميرا مراقبة مثبتة في البقالة، بالقبض على المتحرش الذي تظهر ملامح وجهه بوضوح.

وتعد هذه الواقعة هي الثانية خلال يومين، بعد واقعة ”متحرش القصيبي“، الذي قام بالتحرش بفتاة وهي داخل مركبتها، وتم القبض عليه.