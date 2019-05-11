مقتل مطلوبين إثر عملية أمنية في بلدة تاروت بالقطيف

تمكنت قوات الأمن من قتل مطلوبين إثر عملية أمنية في بلدة تاروت بالقطيف شرق السعودية. وقالت قناة «العربية»، إن المطلوبين بادروا بإطلاق النار على رجال الأمن، ما أدى إلى مقتلهم. ومن المقرر أن تعلن الجهات المعنية تفاصيل العملية الأمنية في وقت لاحق.



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