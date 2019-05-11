تصادم 4 سيارات بطريق الطائف – الرياض وسقوط مصابين

الجهات المختصة باشرت الحادث
أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم السبت، اصطدام أربع سيارات بطريق الطائف - الرياض.
وذكر بيانٌ صادرٌ عن المركز، نشره حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «ورد بلاغ عن اصطدام أربع مركبات بطريق الطائف – الرياض / ظلم، نتج عنه عدة إصابات، وباشرت الجهات المختصة الحادث».
ولم يشر البيان إلى مزيدٍ من التفاصيل.
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