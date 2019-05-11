لليوم الخامس.. «إغاثي الملك سلمان» يوزّع سلالًا رمضانية في ألبانيا

مفتي مدينة «فلورا» أثنى على جهود المملكة
واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لليوم الخامس، توزيع السلال الغذائية الرمضانية في جمهورية ألبانيا؛ حيث وزَّع 230 سلة غذائية في مدينة فلورا؛ لتلبية الاحتياجات الغذائية للأسر الفقيرة، خلال شهر رمضان الكريم.
وأعرب مفتي مدينة فلورا، الشيخ بلال بودلي، عن خالص الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية ممثلة بالمركز، على ما يبذله من مساعدات غذائية في شهر رمضان الفضيل؛ لتفطير الصائمين في مدينة فلورا وعموم المدن الألبانية، حسب وكالة الأنباء السعودية.
وكان المركز، قد أعلن- أمس الأول الخميس-، توزيع 100 سلة غذائية رمضانية على المحتاجين في مدينة كوبليك بجمهورية ألبانيا، بحضور مفتي المدينة أدمير سمايلاي.
وتأتي هذه الجهود؛ تنفيذًا للتوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان؛ للوقوف مع المنكوبين والمتضررين في العديد من الدول.
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