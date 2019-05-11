«إكليل الشمس» يُزيِّن سماء جدة.. وحرارته تبلغ مليوني درجة

نشرت الجمعية الفلكية بمدينة جدة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم السبت، صورةً لإكليل الشمس في سماء المدينة.

وقالت الجمعية في تغريدتها: «إكليل الشمس من الظواهر الجوية.. حلقات ملونة حول الشمس تسمى الإكليل، تحدث داخل الغلاف الجوي للأرض نتيجة بعثرة ضوء الشمس بواسطة قطرات الماء في الغيوم الرقيقة».

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و«إكليل الشمس» هو غلاف غازي باهت الضوء يلف الشمس، ويـُعد الغلاف الخارجي غير المنتظم لها، ويقع فوق الغلاف اللوني الشمسي، وتبلغ درجة حرارة غازات الإكليل نحو مليوني درجة حرارة، وتندفع بعيدًا عن الشمس مشكلة ما تعرف بـ«الريح الشمسية»، ويمكن مشاهدة الإكليل الشمسي عند حدوث الكسوف الشمسي الكلي.

وينقسم الإكليل إلى جزأين، وهما «الإكليل ك» وهو الأشد سطوعًا والأقرب إلى الشمس، و«الإكليل ف» وهو الأقل سطوعًا والأبعد عن الشمس.