بدء إصلاح الطريق المنحدر الرامب باتجاه أبوحدرية

وجه نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد فرع وزارة النقل بالمنطقة بمباشرة أعمال الإصلاحات العاجلة بالطريق المنحدر «الرامب»، المتفرع من طريق الملك فهد والمؤدي إلى طريق أبوحدرية «اتجاه أبوحدرية»، على أن تتم الإصلاحات الدائمة بعد الانتهاء من تنفيذ التحويلة المرورية. جاء ذلك، بعد رصد «دوت الخليج» حفرة عميقة منذ أيام بمخرج أبوحدرية في طريق الملك فهد تسببت في تلف إطارات السيارات. وأوضح المدير العام لفرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية المهندس أحمد الغامدي، أن «ارتفاع منسوب المياه الجوفية بالمنطقة المجاورة للرامب على مدار العام أدى إلى حدوث أضرار بطبقة الأسفلت، وتكرار ظهور الحفر، رغم إجراء المعالجات المؤقتة»، مشيرا إلى ظهور المشكلة نفسها بالرامب المتجه للبحرين قبل أن يتم إصلاحه بشكل دائم. وأضاف أنه «تم الانتهاء من إصلاح الرامب «اتجاه البحرين»، حيث تم تطبيق تجربة للحد من تأثير المياه الجوفية على الطريق، وذلك عن طريق إزالة طبقات الطريق حتى منسوب أسفل القاعدة الترابية، ثم تنفيذ مواد ترشيح، وهو فلتر مكون من مواد حصوية مع استخدام مادة جيوتكستايل التي تعمل على منع المياه من الوصول إلى طبقات الطريق السطحية، ثم تنفيذ طبقة خرسانية مسلحة بسمك 30 سم، بكامل عرض الطريق 9 أمتار وبطول 400 متر، ثم تنفيذ طبقة الأسفلت السطحية وعوامل السلامة». وأفاد المدير العام لفرع وزارة النقل بأنه «سيتم تنفيذ التجرية نفسها في الرامب المتجه إلى أبوحدرية، حيث ستتم إعادة إنشاء الطريق، وعمل طبقة ترشيح، ثم طبقة خرسانة مسلحة بسمك 30 سم، ثم تنفيذ طبقة الأسفلت السطحية وعوامل السلامة»، مشيرا إلى توجيهات نائب أمير المنطقة الشرقية تتضمن التأكيد على سرعة الإنجاز حرصا على سلامة سالكي الطريق.



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