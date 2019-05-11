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مسابقة نادي ضمك القرآنية تنطلق غدًا والجوائز بقيمة 18 ألف ريال
متابعات الخليج 365 - خميس مشيط
برعاية محافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزيز بن مشيط تنطلق غداً الأحد مسابقة نادي ضمك القرآنية لحفظ القرآن الكريم وتجويده وبتنظيم من الشريك الاستراتيجي جمعية نبأ الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بخميس مشيط، وتستمر المسابقة حتى 17 من شهر رمضان المبارك.
وتقع المسابقة في خمسة فروع هي: الفرع الأول حفظ القرآن كاملاً، ويحصل الفائز على 3000 آلاف ريال.
الفرع الثاني حفظ 20 جزءاً ويحصل الفائز على 2000 ريال.
الفرع الثالث حفظ 10 أجزاء ويحصل الفائز على 1500 ريال.
الفرع الرابع حفظ 5 أجزاء ويحصل الفائز على 1000 ريال.
الفرع الخامس حفظ 3 أجزاء ويحصل الفائز على 800 ريال.
ويبلغ مجموع جوائز المسابقة حوالي 18 ألف ريال.
وتأتي المسابقة ضمن مجموعة من البرامج والمبادرات والأنشطة التي تقوم عليها إدارة المسؤولية الاجتماعية بنادي ضمك والتي قامت بجهود جبارة منذ اضطلاعها بعملها ومسؤولياتها هذا الموسم، ومن ذلك زيارة مصابي الحد الجنوبي والتبرع بالدم وتقديم وجبات إفطار صائم وغيرها وهو ما قوبل بشكر وتقدير بالغ من أهالي وسكان خميس مشيط وأحدث أثراً بالغاً بالمنطقة عموماً.
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