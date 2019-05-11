الصحة توجه نصائح لتجنب مشاكل الإمساك في رمضان

2019-05-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

نصحت وزارة الصحة، الجميع بتناول الأغذية الصحية وذلك للحد من الإصابة بمشاكل الإمساك في شهر رمضان.

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وقالت الوزارة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، “لتجنب الإمساك، تناول الأطعمة الغنية بالألياف والسوائل الخالية من السكر واحرص على المشي”.

وأضافت: تناول الأطعمة والسوائل المفيدة يقي من مشاكل الإمساك التي يعاني منها البعض في رمضان.