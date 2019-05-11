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الصحة توجه نصائح لتجنب مشاكل الإمساك في رمضان
متابعات الخليج 365 - الرياض
نصحت وزارة الصحة، الجميع بتناول الأغذية الصحية وذلك للحد من الإصابة بمشاكل الإمساك في شهر رمضان.
وقالت الوزارة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، “لتجنب الإمساك، تناول الأطعمة الغنية بالألياف والسوائل الخالية من السكر واحرص على المشي”.
وأضافت: تناول الأطعمة والسوائل المفيدة يقي من مشاكل الإمساك التي يعاني منها البعض في رمضان.
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