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2019-05-11 تحذير من أمن الطرق لأهالي مكة المكرمة متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة Advertisements حذرت القوات الخاصة لأمن الطرق أهالي منطقة مكة المكرمة من التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة، والتي تؤثر على مدى الرؤية الأفقية خاصة على الطرق السريعة. وقال أمن الطرق، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، “تنبيه لمستخدمي الطرق بمنطقة مكة المكرمة: يرجى أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة نظراً للغبار الكثيف الذي تشهده بعض الطرق بالمنطقة وتحديداً طريق الرياض والذي يحد من مدى الرؤية الأفقية في غالبية المواقع”.









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