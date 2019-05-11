فيديو.. العالم يرفض السياحة التركية

2019-05-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

شهدت السياحة التركية انهياراً وتراجعاً على خلفية الممارسات التركية بحق السياح، وتدهور الوضع الأمني والاقتصادي في تركيا.

ودليل ذلك انخفاض السياح الألمان بنسبة 70%، وكذلك انخفاض السياح السعوديين بنسبة 40%.

Advertisements

حتى السياح الإيرانيين انخفضوا بنسبة 41%؛ في مؤشر خطير على مدى انهيار السياحة في تركيا، وأن تركيا كوجهة سياحية عالمية لم يعد مرحباً بها.

وكان صندوق النقد الدولي قد حذر من تأثيرات تراجع السياحة التركية، خاصة أن الديون التركية وصلت إلى 1.162 تريليون ليرة، كما أن معدل التضخم ارتفع لـ20%.

ويؤكد المراقبون أن ضعف الأمن وممارسات الحكومة التركية سبب انهيار السياحة وتراجعها على المستوى العالمي.