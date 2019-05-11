2019-05-11

الحكومة اليمنية: ميليشيا الحوثي تنفذ مسرحية جديدة حول الانسحاب من الموانئ

متابعات الخليج 365 - متابعة

قالت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا إن ميليشيا الحوثي، تنفذ “مسرحية جديدة” في محافظة الحديدة، عبر الإعلان عن عزمهم الانسحاب بشكل أحادي الجانب السبت من ثلاثة موانئ في المحافظة الواقعة غرب اليمن.

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وأوضح محافظ الحديدة الحسن طاهر: “الحوثيون ينفذون مسرحية جديدة في الحديدة بتسليم ميناء الحديدة والصليف ورأس عيسي لأنفسهم بدون رقابة أممية أو من الجانب الحكومي حسب آلية الاتفاق”.