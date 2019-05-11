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مقتل مطلوبين إثر عملية أمنية في بلدة تاروت بالقطيف

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2019-05-11

مقتل مطلوبين إثر عملية أمنية في بلدة تاروت بالقطيف

متابعات الخليج 365 - الشرقية

تمكن رجال الأمن من قتل مطلوبين، اليوم السبت، إثر عملية أمنية في بلدة تاروت بالقطيف بالمنطقة الشرقية.

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ذكرت ذلك قناة “العربية” في خبر عاجل لها منذ قليل.

متابعات الخليج 365” ستوافيكم بالتفاصيل تباعاً.





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