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مقتل مطلوبين إثر عملية أمنية في بلدة تاروت بالقطيف
متابعات الخليج 365 - الشرقية
تمكن رجال الأمن من قتل مطلوبين، اليوم السبت، إثر عملية أمنية في بلدة تاروت بالقطيف بالمنطقة الشرقية.
ذكرت ذلك قناة “العربية” في خبر عاجل لها منذ قليل.
“متابعات الخليج 365” ستوافيكم بالتفاصيل تباعاً.
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