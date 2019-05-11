الحصيني: سحب رعدية ممطرة على الرياض‎‏

2019-05-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذر الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني، قائدي المركبات، من تقلبات الطقس حيث يشهد حالةً من السحب الرعدية الممطرة سوف تؤثر على الباحة وعسير، وتمتد حتى العاصمة الرياض.

Advertisements

وقال الحصيني، عبر حسابه الرسمي في “تويتر” إنه من المتوقع توسع السحب الرعدية الممطرة لتشمل مناطق: الباحة وعسير والطائف، ثم تمتد شمال شرق حتى العاصمة الرياض. تنبيه لقائدي المركبات من الغبار.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم لا تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، القصيم)، ويستمر تأثير العوالق الترابية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض.