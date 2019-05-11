“تراحم” توزع 150 سلة رمضانية على أسر السجناء بالطائف

جدة - عمرو شويل الطائف- الخليج 365- عبدالله العازمي

وزعت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء وأسرهم (لجنة تراحم) بمحافظة الطائف، 150 سلة رمضانية على الأسر المشمولة برعاية اللجنة الوطنية لرعاية السجناء وأسرهم.

أوضح ذلك مسؤول العلاقات العامة باللجنة عبدالله الشهري، مشيرًا إلى أن ما تقوم به اللجنة مشروع حيوي وعظيم لأسر السجناء وذلك من خلال تقديم مساعدات عينية لهؤلاء الأسر بالتعاون مع سجن محافظة الطائف وذلك بمساهمة جادة وخيرة من قبل رجال الأعمال والمحتسبين الأجر عند الله عزوجل.

وكانت المساعدات عبارة عن مواد غذائية بمختلف الأنواع والأصناف لأسر السجناء بهدف إدخال الفرح والسرور على هؤلاء الأسر ابتغاء الأجر من الله.