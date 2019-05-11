شاهد.. اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية الجديدة تصدر رسميا

جدة - عمرو شويل الطائف- الخليج 365- عبدالله العازمي

أصدرت وزارة الخدمة المدنية، اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، وأطر العمل التنظيمية المشتملة على الأحكام التفصيلية للائحة.

وقالت الوزارة، إن تاريخ نفاذ اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية بنسختها الجديدة هو يوم الخميس ١١ رمضان ١٤٤٠هـ الموافق ١٦ مايو من العام ٢٠١٩م​

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وأوضحت أنها عملت على مراجعة شاملة لنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية وحظيت تلك المراجعة بمشاركة واسعة من عدد من الجهات والمختصين والمهتمين من القطاعين العام والخاص وكذلك استشاري المشروع الذي قدم المقارنات المرجعية لعدد من الدول، وذلك بهدف تشخيص الواقع وتحديد احتياجات ومتطلبات الجهات الحكومية وموظفيها المشمولين بهذا النظام بما ينسجم مع المتغيرات الادارية الحديثة ويدعم تحقيق رؤية المملكة 2030 ويبسط الإجراءات ويمكن الجهة الحكومية من إدارة شؤونها ذات العلاقة بالموارد البشرية باستقلالية ويمكّن من بناء بيئة تنظيمية وتخطيط فعال للمساهمة في رفع كفاءة الموارد البشرية في القطاع العام.

وللاطلاع على اللائحة التنفيذية والأطر التنظيمية للموارد البشرية عبر الرابط: bit.ly/2GuRLtC