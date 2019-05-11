الان تتابع النيابة العامة توضح عقوبة جريمة التحرش والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
قالت النيابة العامة، إن جريمة التحرش يقصد بها كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر تمس جسده أو عرضه أو تخدش حياءه بأي وسيلة كانت بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة.
وأوضحت النيابة العامة في تغريدة لها عبر حسابها على “تويتر”، اليوم السبت، عقوبة جريمة التحرش، قائلة: “عقوباتها السجن مدة تبلغ إلى سنتين وغرامة مالية تصل مائة ألف ريال وتشدد حال العود”.
كانت هذه تفاصيل خبر النيابة العامة توضح عقوبة جريمة التحرش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.