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النيابة العامة توضح عقوبة جريمة التحرش

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محمد المسلمي 0 تبليغ

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الان تتابع النيابة العامة توضح عقوبة جريمة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

قالت النيابة العامة، إن جريمة التحرش يقصد بها كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر تمس جسده أو عرضه أو تخدش حياءه بأي وسيلة كانت بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة.

وأوضحت النيابة العامة في تغريدة لها عبر حسابها على “تويتر”، اليوم السبت، عقوبة جريمة التحرش، قائلة: “عقوباتها السجن مدة تبلغ إلى سنتين وغرامة مالية تصل مائة ألف ريال وتشدد حال العود”.

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