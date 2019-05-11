الان تتابع مقتل مطلوبين إثر عملية أمنية في بلدة تاروت بالقطيف والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 3 ساعات - 3:59 م, 11 مايو 2019 م التعليقات: 0 متابعات- الخليج 365 نجح رجال الأمن في قتل مطلوبين وذلك خلال عملية أمنية ناجحة استهدفت موقعهم في بلدة تاروت بمحافظة القطيف، حسب ما أعلنته “العربية”، اليوم السبت.

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