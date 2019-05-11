رابط موقع المربع الالكتروني للنتائج app.moe.edu.kw : استعلام نتائج الطلاب و الصف الثاني عشر في...

عبر رابط موقع المربع الإلكتروني للنتائج تعلن وزارة التربية الكويتية نتائج الطلاب الصف الثاني عشر، حيث تحدد موعد ظهور نتائج الثانوية العامة بجميع صفوفها الدراسية لاختبارات الفصل الدراسي الثاني من العام 2018-2019، وستنشر نتائج الصف العاشر والصف الحادي عشر ونتائج الصف الثاني عشر عبر رابط موقع وزارة التربية والتعليم في الكويت app.moe.edu.kw .

وزارة التربية الكويت حددت مواعيد ظهور نتائج الطلاب للعام الدراسي الحالي، وفق ما نص علية في رزنامة وزارة التربية لعام 2018-2019، وما تخللها من تحديد مواعيد الاختبارات وبداية إجازة أخر العام لجميع المراحل الدراسية الابتدائية والإعدادية “المرحلة المتوسطة، وهو ما تم الإعلان عنه بالفعل، وستعلن خلال أيام قليلة نتائج الصف الثاني عشر، أو نتائج الثانوية العامة في الكويت من موقع المربع الإلكتروني للنتائج app.moe.edu.kw

ظهور نتائج الثانوية العامة الصف الثاني عشر

وزارة التربية في الكويت نهاية شهر مايو 2019 الحالي كموعد انتهاء الاختبارات وقد يكون توقيت بدء الاستعلام عن نتائج الصف الثاني عشر الثانوية العامة في الكويت، من خلال بيانات الرقم المدني ورقم الجلوس للطلاب أو الطالبات، حيث تبدأ المناطق التعليمية في رفع نتائجها على رابط المربع الإلكتروني لنتائج الطلاب .

موقع المربع الالكتروني للنتائج app.moe.edu.kw

الساعات القادمة ستحمل الفرحة والبهجة للطلاب والطالبات بعد ظهور نتائج الصف الثاني عشر للقسم العلمي والأدبي والمعهد الديني عن الفترة الدراسية الأولى، وحددت وزارة التربية رابط الاستعلام المخصص للاستعلام وهو: نتائج الصف الثاني عشر، أُعلن أيضا عن مواعيد تقديم التظلمات على نتيجة الصف الثاني عشر من خلال رابط موقع المربع الالكتروني للنتائج app.moe.edu.kw، استعلام نتائج الصف الثاني عشر 2018-2019 من موقع وزارة التربية والتعليم في الكويت بالرقم المدني، عبر الدخول إلى رابط المربع ألإلكتروني للنتائج بالكويت وإدخال رقم الجلوس وكذلك رقم الطالب المدني.

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نتائج باقي المراحل المتوسطة والابتدائية

نتابع عبر موقع وزارة التربية الكويتية الإعلان عن ظهور نتائج الطلاب والطالبات بجميع المراحل التعليمية وفق صدور النتائج لجمع الصفوف، فقط تابعوا التحديثات للتعرف على مواعيد الاستعلام من رابط المربع الإلكتروني للنتائج، وبالفعل بدء اليوم ظهور نتائج المرحل الدراسية عدا الثانوية العامة، حيث تتوالي رفع نتائج مدارس المرحلة الابتدائي والمرحلة المتوسطة بالكويت لنصف العاد الدراسي الأول 2018-2019.

تعلين خلال الساعات المقبلة نتائج الطلاب بالكويت للفصل الدراسي الثاني 2018-2019، وسنوفر لكم بيانات محدثة حول عدد المدارس بالمناط التعليمية التي سترفع نتائجها حال اكتمالها، فقط تابعونا.

تحديث : بدء ظهرو نتائج الطلاب بمختلف المراحل التعليم للمدارس التي انتهت من الاختبارات ومنها التعليم الخاص ومحو الأمية، ويمكن متابعة ذلك من إحصائيات المدارس على موقع وزارة التربية للفصل الدراسي الثاني.

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