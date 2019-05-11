شكرا لقرائتكم خبر عن «النيابة العامة» تُوضح عقوبة التحرش في السعودية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)أكدت النيابة العامة أن عقوبة التحرش تصل إلى السجن لمدة عامين، وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال.
وقالت «النيابة» عبر «تويتر» اليوم (السبت): «جريمة التحرش تُقترف بكل قول أوفعل أو إشارة تصدر من شخص تجاه آخر ذات مدلول جنسي تمس جسده أو عرضه أو تخدش حياءه بشكل مباشر أو غير مباشر، بما في ذلك وسائل التقنية».
وأضافت: «عقوباتها السجن مدة تبلغ سنتين وغرامة مالية تصل مائة ألف ريال، وتُشدد حال العود».
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