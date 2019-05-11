السعودية | مركز الملك سلمان يواصل توزيع وجبات الإفطار بالمكلا

شكرا لقرائتكم مركز الملك سلمان يواصل توزيع وجبات الإفطار بالمكلا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لليوم الخامس توزيع وجبات الإفطار الجاهزة في محافظة حضرموت. وتم توزيع 800 وجبة إفطار على المستشفيات الحكومية ودور الأطفال والرعاية والأسر الفقيرة وعابري السبيل والنازحين في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت. ويأتي هذا التوزيع في إطار الجهود التي تقدمها المملكة من خلال المركز للشعب اليمني الشقيق للتخفيف من معاناته جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بها بلاده.

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