توجيه عاجل من النائب العام بضبط متحرش بفتاة داخل سيارتها

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وجه النائب العام، الشيخ سعود المعجب، اليوم الجمعة، بسرعة إلقاء القبض على «متحرش بفتاة»، أثناء وجودها بسيارتها.
أوضحت المعلومات أن هذه الخطوة جاءت بعد ما تم رصده من قبل «وحدة الرصد» في النيابة العامة لمقطع فيديو متداول.
وظهر، خلال المقطع المتداول، شخص يتحرش بفتاة، أثناء وجودها بسيارتها، قبل صدور قرار من النائب العام بضبط المتحرش.
جاء ذلك بعد التثبت من المقطع، طبقًا لنظام مكافحة جريمة التحرش، واتخاذ كل الإجراءات النظامية بحقه وفق النظام.
وجددت النيابة العامة تأكيد أنها ستقوم بواجبها بحزم تجاه كل من يخالف الأنظمة المعاقب عليها جزائيًّا، بما يحمي المجتمع من السلوك المخالف للآداب العامة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.