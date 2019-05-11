مصر تستعدّ لتنظيم أكبر مائدة إفطار جماعي في العالم

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أفادت وسائل إعلام محلية، أمس الجمعة، أن الحكومة المصرية تستعد لتنظيم أكبر مائدة إفطار جماعي في العالم، بمناسبة شهر رمضان، متوقعة أن تدخل هذه الفعالية موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية.
وتستعد العاصمة الإدارية الجديدة في مصر لتنظيم أكبر مائدة إفطار في العالم بمناسبة شهر رمضان، وفق ما ذكر موقع «المصري اليوم»، الذي توقع دخول تلك المائدة موسوعة «جينيس»، موضحًا أن شركة العاصمة الإدارية تستعد لتنظيم أطول مائدة إفطار رمضاني في العالم، بحضور ومشاركة كل شركاء نجاح العاصمة، وممثل عن موسوعة «جينيس»، لافتًا إلى أن الحدث سينطلق خلال النصف الثاني من شهر رمضان المبارك.
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ومن ناحيته، قال المتحدث باسم شركة «العاصمة الإدارية الجديدة» العميد خالد الحسيني، إن الدعوة لتنظيم هذه المائدة تأتي تحت شعار «مصر تفطر في العاصمة»، حرصًا من القائمين على المشروع، على التفاف الجميع حول مائدة إفطار رمضانية واحدة، تجمع كل المصريين بكل أطيافهم؛ جنبًا إلى جنب مع إخوانهم بناة العاصمة.
وتمثل العاصمة الإدارية الجديدة خطة طموحة لإنشاء مدينة كبرى على بعد 45 كلم شرقي القاهرة، وكان قد أعلن عنها في مارس 2015 خلال قمة اقتصادية، عقدت في شرم الشيخ. ووضع الرئيس المصري حجر الأساس للمرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة، في أكتوبر من العام قبل الماضي.
وتضم العاصمة الجديدة في مرحلتها الأولى منشآت حكومية وتجارية وسكنية، إلى جانب مركز إداري يضم مبان جديدة لقصر الرئاسة والبرلمان والحكومة، إلى جانب حيّ دبلوماسيّ يحتضن 150 سفارة، ومطارًا دوليًّا، وأكبر حديقة على مستوى إفريقيا.
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