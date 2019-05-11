محمد بن مسعود - الدمام - تشمل الدوادمي والمجمعة وشقراء بريدة وعنيزة والرس توقّع خبير الأرصاد حسن كراني هطول أمطار غزيرة على العاصمة الرياض، وعدد من المناطق في المملكة. وقال عبر حسابه في "تويتر": أمطار متوسطة تميل للغزارة على العاصمة الرياض، والخرج، وعفيف، والبجادية، والدوادمي، والمجمعة، وشقراء، وبريدة، وعنيزة، والرس، والزلفي، والجبيل، والدمام، والظهران، والخبر، والهفوف، والبحرين.. مع فرصة لزخات من البرد ورياح هابطة وتدهور للرؤية قد يصل لانعدامها والعلم لله.

"كراني": أمطار متوسطة تميل للغزارة على العاصمة الرياض صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-11 توقّع خبير الأرصاد حسن كراني هطول أمطار غزيرة على العاصمة الرياض، وعدد من المناطق في المملكة. وقال عبر حسابه في "تويتر": أمطار متوسطة تميل للغزارة على العاصمة الرياض، والخرج، وعفيف، والبجادية، والدوادمي، والمجمعة، وشقراء، وبريدة، وعنيزة، والرس، والزلفي، والجبيل، والدمام، والظهران، والخبر، والهفوف، والبحرين.. مع فرصة لزخات من البرد ورياح هابطة وتدهور للرؤية قد يصل لانعدامها والعلم لله. Advertisements 11 مايو 2019 - 6 رمضان 1440 05:56 PM تشمل الدوادمي والمجمعة وشقراء بريدة وعنيزة والرس تشمل الدوادمي والمجمعة وشقراء بريدة وعنيزة والرس توقّع خبير الأرصاد حسن كراني هطول أمطار غزيرة على العاصمة الرياض، وعدد من المناطق في المملكة. وقال عبر حسابه في "تويتر": أمطار متوسطة تميل للغزارة على العاصمة الرياض، والخرج، وعفيف، والبجادية، والدوادمي، والمجمعة، وشقراء، وبريدة، وعنيزة، والرس، والزلفي، والجبيل، والدمام، والظهران، والخبر، والهفوف، والبحرين.. مع فرصة لزخات من البرد ورياح هابطة وتدهور للرؤية قد يصل لانعدامها والعلم لله.

، "كراني": أمطار متوسطة تميل للغزارة على العاصمة الرياض ،

المصدر : الخليج 365

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