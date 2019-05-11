- 1/2
- 2/2
توقّع خبير الأرصاد حسن كراني هطول أمطار غزيرة على العاصمة الرياض، وعدد من المناطق في المملكة.
وقال عبر حسابه في "تويتر": أمطار متوسطة تميل للغزارة على العاصمة الرياض، والخرج، وعفيف، والبجادية، والدوادمي، والمجمعة، وشقراء، وبريدة، وعنيزة، والرس، والزلفي، والجبيل، والدمام، والظهران، والخبر، والهفوف، والبحرين.. مع فرصة لزخات من البرد ورياح هابطة وتدهور للرؤية قد يصل لانعدامها والعلم لله.
"كراني": أمطار متوسطة تميل للغزارة على العاصمة الرياضصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-11
توقّع خبير الأرصاد حسن كراني هطول أمطار غزيرة على العاصمة الرياض، وعدد من المناطق في المملكة.
وقال عبر حسابه في "تويتر": أمطار متوسطة تميل للغزارة على العاصمة الرياض، والخرج، وعفيف، والبجادية، والدوادمي، والمجمعة، وشقراء، وبريدة، وعنيزة، والرس، والزلفي، والجبيل، والدمام، والظهران، والخبر، والهفوف، والبحرين.. مع فرصة لزخات من البرد ورياح هابطة وتدهور للرؤية قد يصل لانعدامها والعلم لله.
11 مايو 2019 - 6 رمضان 1440
05:56 PM
تشمل الدوادمي والمجمعة وشقراء بريدة وعنيزة والرس
توقّع خبير الأرصاد حسن كراني هطول أمطار غزيرة على العاصمة الرياض، وعدد من المناطق في المملكة.
وقال عبر حسابه في "تويتر": أمطار متوسطة تميل للغزارة على العاصمة الرياض، والخرج، وعفيف، والبجادية، والدوادمي، والمجمعة، وشقراء، وبريدة، وعنيزة، والرس، والزلفي، والجبيل، والدمام، والظهران، والخبر، والهفوف، والبحرين.. مع فرصة لزخات من البرد ورياح هابطة وتدهور للرؤية قد يصل لانعدامها والعلم لله.
، "كراني": أمطار متوسطة تميل للغزارة على العاصمة الرياض ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "كراني": أمطار متوسطة تميل للغزارة على العاصمة الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.