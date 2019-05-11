، بتوجيهات أحمد بن فهد.. بدء إصلاح طريق الرامب بالدمام ،

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باشر فرع وزارة النقل بالمنطقة أعمال الإصلاحات العاجلة بالطريق المنحدر "الرامب" المتفرع من طريق الملك فهد، والمؤدي إلى طريق أبوحدرية "اتجاه أبوحدرية" اليوم السبت، فيما ستستكمل أعمال الإصلاحات الدائمة بعد الانتهاء من تنفيذ التحويلة المرورية.
جاء ذلك بتوجيهات ومتابعة الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية.
وقال مدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية المهندس أحمد الغامدي: ارتفاع منسوب المياه الجوفية بالمنطقة المجاورة للرامب على مدار العام أدى لحدوث أضرار بطبقة الأسفلت، وتكرار ظهور الحفر على الرغم من إجراء المعالجات المؤقتة.
وأشار إلى ظهور نفس المشكلة بالرامب المتجه للبحرين قبل إصلاحه بشكل دائم.
وأضاف: تم الانتهاء من إصلاح الرامب "اتجاه البحرين" بعد تطبيق تجربة للحد من تأثير المياه الجوفية على الطريق، وذلك عن طريق إزالة طبقات الطريق حتى منسوب أسفل القاعدة الترابية، ثم تنفيذ مواد ترشيح "فلتر مكون من مواد حصوية مع استخدام مادة جيوتكستايل التي تعمل على منع المياه من الوصول إلى طبقات الطريق السطحية".
وأردف: تم تنفيذ طبقة خرسانية مسلحة بسمك 30 سم بكامل عرض الطريق 9 أمتار وبطول 400 متر قبل تنفيذ طبقة الإسفلت السطحية، ووضع عوامل السلامة.
وتابع: سيتم تنفيذ نفس التجرية في الرامب المتجه إلى أبو حدرية، حيث سيتم إعادة إنشاء الطريق وعمل طبقة ترشيح ثم طبقة خرسانة مسلحة بسمك 30 سم، ثم تنفيذ طبقة الأسفلت السطحية وعوامل السلامة.
واختتم بالقول: توجيهات نائب أمير المنطقة تتضمن التأكيد على سرعة الإنجاز؛ حرصاً على سلامة سالكي الطريق.
بتوجيهات أحمد بن فهد.. بدء إصلاح طريق الرامب بالدمامصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-11
باشر فرع وزارة النقل بالمنطقة أعمال الإصلاحات العاجلة بالطريق المنحدر "الرامب" المتفرع من طريق الملك فهد، والمؤدي إلى طريق أبوحدرية "اتجاه أبوحدرية" اليوم السبت، فيما ستستكمل أعمال الإصلاحات الدائمة بعد الانتهاء من تنفيذ التحويلة المرورية.
جاء ذلك بتوجيهات ومتابعة الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية.
وقال مدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية المهندس أحمد الغامدي: ارتفاع منسوب المياه الجوفية بالمنطقة المجاورة للرامب على مدار العام أدى لحدوث أضرار بطبقة الأسفلت، وتكرار ظهور الحفر على الرغم من إجراء المعالجات المؤقتة.
وأشار إلى ظهور نفس المشكلة بالرامب المتجه للبحرين قبل إصلاحه بشكل دائم.
وأضاف: تم الانتهاء من إصلاح الرامب "اتجاه البحرين" بعد تطبيق تجربة للحد من تأثير المياه الجوفية على الطريق، وذلك عن طريق إزالة طبقات الطريق حتى منسوب أسفل القاعدة الترابية، ثم تنفيذ مواد ترشيح "فلتر مكون من مواد حصوية مع استخدام مادة جيوتكستايل التي تعمل على منع المياه من الوصول إلى طبقات الطريق السطحية".
وأردف: تم تنفيذ طبقة خرسانية مسلحة بسمك 30 سم بكامل عرض الطريق 9 أمتار وبطول 400 متر قبل تنفيذ طبقة الإسفلت السطحية، ووضع عوامل السلامة.
وتابع: سيتم تنفيذ نفس التجرية في الرامب المتجه إلى أبو حدرية، حيث سيتم إعادة إنشاء الطريق وعمل طبقة ترشيح ثم طبقة خرسانة مسلحة بسمك 30 سم، ثم تنفيذ طبقة الأسفلت السطحية وعوامل السلامة.
واختتم بالقول: توجيهات نائب أمير المنطقة تتضمن التأكيد على سرعة الإنجاز؛ حرصاً على سلامة سالكي الطريق.
11 مايو 2019 - 6 رمضان 1440
05:40 PM
ارتفاع منسوب المياه الجوفية أدى إلى تكرار ظهور الحفر
باشر فرع وزارة النقل بالمنطقة أعمال الإصلاحات العاجلة بالطريق المنحدر "الرامب" المتفرع من طريق الملك فهد، والمؤدي إلى طريق أبوحدرية "اتجاه أبوحدرية" اليوم السبت، فيما ستستكمل أعمال الإصلاحات الدائمة بعد الانتهاء من تنفيذ التحويلة المرورية.
جاء ذلك بتوجيهات ومتابعة الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية.
وقال مدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية المهندس أحمد الغامدي: ارتفاع منسوب المياه الجوفية بالمنطقة المجاورة للرامب على مدار العام أدى لحدوث أضرار بطبقة الأسفلت، وتكرار ظهور الحفر على الرغم من إجراء المعالجات المؤقتة.
وأشار إلى ظهور نفس المشكلة بالرامب المتجه للبحرين قبل إصلاحه بشكل دائم.
وأضاف: تم الانتهاء من إصلاح الرامب "اتجاه البحرين" بعد تطبيق تجربة للحد من تأثير المياه الجوفية على الطريق، وذلك عن طريق إزالة طبقات الطريق حتى منسوب أسفل القاعدة الترابية، ثم تنفيذ مواد ترشيح "فلتر مكون من مواد حصوية مع استخدام مادة جيوتكستايل التي تعمل على منع المياه من الوصول إلى طبقات الطريق السطحية".
وأردف: تم تنفيذ طبقة خرسانية مسلحة بسمك 30 سم بكامل عرض الطريق 9 أمتار وبطول 400 متر قبل تنفيذ طبقة الإسفلت السطحية، ووضع عوامل السلامة.
وتابع: سيتم تنفيذ نفس التجرية في الرامب المتجه إلى أبو حدرية، حيث سيتم إعادة إنشاء الطريق وعمل طبقة ترشيح ثم طبقة خرسانة مسلحة بسمك 30 سم، ثم تنفيذ طبقة الأسفلت السطحية وعوامل السلامة.
واختتم بالقول: توجيهات نائب أمير المنطقة تتضمن التأكيد على سرعة الإنجاز؛ حرصاً على سلامة سالكي الطريق.
، بتوجيهات أحمد بن فهد.. بدء إصلاح طريق الرامب بالدمام ،
المصدر : الخليج 365
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