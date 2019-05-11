، بـ4 لغات.. هكذا يرشد "أنيس" التائهين من زوار بيت الله الحرام ،

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اعتاد الشاب أنيس الرحمن نظام الدين ذو الـ34 عاماً، العمل منذ عامين في برنامج التائهين التابع لمشروع تعظيم البلد الحرام، حيث يتحدث ثلاث لغات إلى جانب العربية؛ مما مكنه من إرشاد الزوار والمعتمرين التائهين وإيصالهم لمنازلهم ومقار إقامتهم.
وحظي "أنيس" بتكريم من قبل القائمين على مشروع تعظيم البلد الحرام؛ نظير ما يقدمه لزوار بيت الله الحرام طيلة التحاقه ببرنامج "شباب مكة في خدمتك" الذي ينطلق للعام الـ15 على التوالي.
وقال "أنيس" في اتصال هاتفي مع "الخليج 365": منذ عامين أقوم بالترجمة لضيوف الرحمن من خلال أربع لغات هي العربية والأردية والهندية والإنجليزية، في سبيل إيصال التائهين من الزوار والمعتمرين إلى منازلهم ومقار إقامتهم، حيث أصبح هذا العمل جزءاً من برنامجي اليومي طيلة الشهر الفضيل.
وفي كلمته للشباب، قال: يجب إخلاص النية لله سبحانه وتعالى ثم استشعار عظمة هذا العمل المبارك، في الشهر الفضيل، وفي المكان المبارك الذي تضاعف فيه الحسنات.
بـ4 لغات.. هكذا يرشد "أنيس" التائهين من زوار بيت الله الحرامعبدالرزاق البجالي الخليج 365 2019-05-11
اعتاد الشاب أنيس الرحمن نظام الدين ذو الـ34 عاماً، العمل منذ عامين في برنامج التائهين التابع لمشروع تعظيم البلد الحرام، حيث يتحدث ثلاث لغات إلى جانب العربية؛ مما مكنه من إرشاد الزوار والمعتمرين التائهين وإيصالهم لمنازلهم ومقار إقامتهم.
وحظي "أنيس" بتكريم من قبل القائمين على مشروع تعظيم البلد الحرام؛ نظير ما يقدمه لزوار بيت الله الحرام طيلة التحاقه ببرنامج "شباب مكة في خدمتك" الذي ينطلق للعام الـ15 على التوالي.
وقال "أنيس" في اتصال هاتفي مع "الخليج 365": منذ عامين أقوم بالترجمة لضيوف الرحمن من خلال أربع لغات هي العربية والأردية والهندية والإنجليزية، في سبيل إيصال التائهين من الزوار والمعتمرين إلى منازلهم ومقار إقامتهم، حيث أصبح هذا العمل جزءاً من برنامجي اليومي طيلة الشهر الفضيل.
وفي كلمته للشباب، قال: يجب إخلاص النية لله سبحانه وتعالى ثم استشعار عظمة هذا العمل المبارك، في الشهر الفضيل، وفي المكان المبارك الذي تضاعف فيه الحسنات.
11 مايو 2019 - 6 رمضان 1440
05:33 PM
عبر التحاقه ببرنامج "شباب مكة في خدمتك" منذ عامين
اعتاد الشاب أنيس الرحمن نظام الدين ذو الـ34 عاماً، العمل منذ عامين في برنامج التائهين التابع لمشروع تعظيم البلد الحرام، حيث يتحدث ثلاث لغات إلى جانب العربية؛ مما مكنه من إرشاد الزوار والمعتمرين التائهين وإيصالهم لمنازلهم ومقار إقامتهم.
وحظي "أنيس" بتكريم من قبل القائمين على مشروع تعظيم البلد الحرام؛ نظير ما يقدمه لزوار بيت الله الحرام طيلة التحاقه ببرنامج "شباب مكة في خدمتك" الذي ينطلق للعام الـ15 على التوالي.
وقال "أنيس" في اتصال هاتفي مع "الخليج 365": منذ عامين أقوم بالترجمة لضيوف الرحمن من خلال أربع لغات هي العربية والأردية والهندية والإنجليزية، في سبيل إيصال التائهين من الزوار والمعتمرين إلى منازلهم ومقار إقامتهم، حيث أصبح هذا العمل جزءاً من برنامجي اليومي طيلة الشهر الفضيل.
وفي كلمته للشباب، قال: يجب إخلاص النية لله سبحانه وتعالى ثم استشعار عظمة هذا العمل المبارك، في الشهر الفضيل، وفي المكان المبارك الذي تضاعف فيه الحسنات.
، بـ4 لغات.. هكذا يرشد "أنيس" التائهين من زوار بيت الله الحرام ،
المصدر : الخليج 365
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