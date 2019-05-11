، السودان.. المجلس العسكري يدعو لاستئناف محادثات نقل السلطة ،

محمد بن مسعود - الدمام - لم يحدد مواعيد الاجتماعات

ذكر الائتلاف الذي يقود حركة الاحتجاج في السودان، اليوم السبت، أن الجيش اقترح استئناف محادثات نقل الحكم إلى سلطة مدنية بعدما وصلت إلى طريق مسدود.

وأوضح ائتلاف "قوى إعلان الحرية والتغيير" في بيان أوردته "فرانس برس" أن "المجلس العسكري أبدى استعداده لاستئناف التفاوض، لكن دون أن يعطي تفاصيل عن المواعيد المقبلة للاجتماعات.

وأضاف أنه حدد نقاط الخلاف مع المجلس العسكري، واقترح الدخول في نقاش مباشر حول هذه النقاط دون توقف لحلّها خلال 72 ساعة.

ويختلف الطرفان حول تركيبة الهيئة، التي يفترض أن تحلّ محلّ المجلس العسكري، وتريد قوى الحرية والتغيير أن تكون غالبية أعضائها من المدنيين، فيما يسعى الجيش لأن تكون الغالبية من العسكريين.

ويريد الضباط الحاكمون أيضاً أن تبقى الشريعة الإسلامية مصدراً لسنّ القوانين.