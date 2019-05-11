، السودان.. المجلس العسكري يدعو لاستئناف محادثات نقل السلطة ،

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ذكر الائتلاف الذي يقود حركة الاحتجاج في السودان، اليوم السبت، أن الجيش اقترح استئناف محادثات نقل الحكم إلى سلطة مدنية بعدما وصلت إلى طريق مسدود.
وأوضح ائتلاف "قوى إعلان الحرية والتغيير" في بيان أوردته "فرانس برس" أن "المجلس العسكري أبدى استعداده لاستئناف التفاوض، لكن دون أن يعطي تفاصيل عن المواعيد المقبلة للاجتماعات.
وأضاف أنه حدد نقاط الخلاف مع المجلس العسكري، واقترح الدخول في نقاش مباشر حول هذه النقاط دون توقف لحلّها خلال 72 ساعة.
ويختلف الطرفان حول تركيبة الهيئة، التي يفترض أن تحلّ محلّ المجلس العسكري، وتريد قوى الحرية والتغيير أن تكون غالبية أعضائها من المدنيين، فيما يسعى الجيش لأن تكون الغالبية من العسكريين.
ويريد الضباط الحاكمون أيضاً أن تبقى الشريعة الإسلامية مصدراً لسنّ القوانين.
السودان.. المجلس العسكري يدعو لاستئناف محادثات نقل السلطةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-11
ذكر الائتلاف الذي يقود حركة الاحتجاج في السودان، اليوم السبت، أن الجيش اقترح استئناف محادثات نقل الحكم إلى سلطة مدنية بعدما وصلت إلى طريق مسدود.
وأوضح ائتلاف "قوى إعلان الحرية والتغيير" في بيان أوردته "فرانس برس" أن "المجلس العسكري أبدى استعداده لاستئناف التفاوض، لكن دون أن يعطي تفاصيل عن المواعيد المقبلة للاجتماعات.
وأضاف أنه حدد نقاط الخلاف مع المجلس العسكري، واقترح الدخول في نقاش مباشر حول هذه النقاط دون توقف لحلّها خلال 72 ساعة.
ويختلف الطرفان حول تركيبة الهيئة، التي يفترض أن تحلّ محلّ المجلس العسكري، وتريد قوى الحرية والتغيير أن تكون غالبية أعضائها من المدنيين، فيما يسعى الجيش لأن تكون الغالبية من العسكريين.
ويريد الضباط الحاكمون أيضاً أن تبقى الشريعة الإسلامية مصدراً لسنّ القوانين.
11 مايو 2019 - 6 رمضان 1440
05:07 PM
لم يحدد مواعيد الاجتماعات
ذكر الائتلاف الذي يقود حركة الاحتجاج في السودان، اليوم السبت، أن الجيش اقترح استئناف محادثات نقل الحكم إلى سلطة مدنية بعدما وصلت إلى طريق مسدود.
وأوضح ائتلاف "قوى إعلان الحرية والتغيير" في بيان أوردته "فرانس برس" أن "المجلس العسكري أبدى استعداده لاستئناف التفاوض، لكن دون أن يعطي تفاصيل عن المواعيد المقبلة للاجتماعات.
وأضاف أنه حدد نقاط الخلاف مع المجلس العسكري، واقترح الدخول في نقاش مباشر حول هذه النقاط دون توقف لحلّها خلال 72 ساعة.
ويختلف الطرفان حول تركيبة الهيئة، التي يفترض أن تحلّ محلّ المجلس العسكري، وتريد قوى الحرية والتغيير أن تكون غالبية أعضائها من المدنيين، فيما يسعى الجيش لأن تكون الغالبية من العسكريين.
ويريد الضباط الحاكمون أيضاً أن تبقى الشريعة الإسلامية مصدراً لسنّ القوانين.
، السودان.. المجلس العسكري يدعو لاستئناف محادثات نقل السلطة ،
المصدر : الخليج 365
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