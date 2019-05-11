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محمد بن مسعود - الدمام - نجحت قوات الأمن في التعامل مع مطلوبين في قضايا أمنية في بلدة تاروت بالقطيف اليوم السبت.
ووفقاً لـ"العربية" نجحت قوات الأمن في قتل مطلوبين خلال العملية الأمنية في البلدة، وذلك بعد قيام المطلوبين بإطلاق النار على رجال الأمن.
وينتظر أن تعلن الجهات المعنية تفاصيل العملية الأمنية في وقت لاحق.
بعد تبادل لإطلاق النار.. مقتل مطلوبين في تاروت القطيفعبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-05-11
نجحت قوات الأمن في التعامل مع مطلوبين في قضايا أمنية في بلدة تاروت بالقطيف اليوم السبت.
ووفقاً لـ"العربية" نجحت قوات الأمن في قتل مطلوبين خلال العملية الأمنية في البلدة، وذلك بعد قيام المطلوبين بإطلاق النار على رجال الأمن.
وينتظر أن تعلن الجهات المعنية تفاصيل العملية الأمنية في وقت لاحق.
11 مايو 2019 - 6 رمضان 1440
04:56 PM
نجحت قوات الأمن في التعامل مع مطلوبين في قضايا أمنية في بلدة تاروت بالقطيف اليوم السبت.
ووفقاً لـ"العربية" نجحت قوات الأمن في قتل مطلوبين خلال العملية الأمنية في البلدة، وذلك بعد قيام المطلوبين بإطلاق النار على رجال الأمن.
وينتظر أن تعلن الجهات المعنية تفاصيل العملية الأمنية في وقت لاحق.
، بعد تبادل لإطلاق النار.. مقتل مطلوبين في تاروت القطيف ،
المصدر : الخليج 365
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