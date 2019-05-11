، بعد تبادل لإطلاق النار.. مقتل مطلوبين في تاروت القطيف ،

محمد بن مسعود - الدمام - نجحت قوات الأمن في التعامل مع مطلوبين في قضايا أمنية في بلدة تاروت بالقطيف اليوم السبت.

ووفقاً لـ"العربية" نجحت قوات الأمن في قتل مطلوبين خلال العملية الأمنية في البلدة، وذلك بعد قيام المطلوبين بإطلاق النار على رجال الأمن.

وينتظر أن تعلن الجهات المعنية تفاصيل العملية الأمنية في وقت لاحق.