، "السديس" يشدد على ضرورة التأسي بمنهج النبوة في التوجيه والإرشاد ،

محمد بن مسعود - الدمام - طالب بتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن ومعالجة الظواهر السلبية بالحكمة

تفقّد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أعمال هيئة المسجد الحرام، كما التقى خلال جولته التفقدية مدير هيئة المسجد الحرام الشيخ علي بن حامد النافعي.

وشدد على ضرورة التأسي بمنهج النبوة في التوجيه والإرشاد، وتقديم الرفق والمودة، ومعالجة الظواهر السلبية بالحكمة والموعظة الحسنة، ومبادرة قاصدي المسجد الحرام من المعتمرين والزائرين بالمودة والأسلوب الحسن تحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله- بتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن.