، إغلاق ملحمة بـ"ضرية" نحرت جملاً مصاباً بالجدري واحتقان الكبد والرئة ،

محمد بن مسعود - الدمام - مراقبو البلدية أعدموه قبل بيعه للمستهلكين وأشعروا صاحبها بالمراجعة

ضبط مراقبو بلدية ضرية خلال جولاتهم على المسالخ والملاحم يوم أمس جملاً مصاباً بالجدري واحتقان في الكبد والرئة، كاد أن يباع للمستهلكين.

وقام مراقبو البلدية فوراً بإعدامه كلياً، وإغلاق الملحمة، مع إشعار صاحبها لمراجعة البلدية لتطبيق لوائح النظام.