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ضبط مراقبو بلدية ضرية خلال جولاتهم على المسالخ والملاحم يوم أمس جملاً مصاباً بالجدري واحتقان في الكبد والرئة، كاد أن يباع للمستهلكين.
وقام مراقبو البلدية فوراً بإعدامه كلياً، وإغلاق الملحمة، مع إشعار صاحبها لمراجعة البلدية لتطبيق لوائح النظام.
إغلاق ملحمة بـ"ضرية" نحرت جملاً مصاباً بالجدري واحتقان الكبد والرئةبدر العتيبي الخليج 365 2019-05-11
ضبط مراقبو بلدية ضرية خلال جولاتهم على المسالخ والملاحم يوم أمس جملاً مصاباً بالجدري واحتقان في الكبد والرئة، كاد أن يباع للمستهلكين.
وقام مراقبو البلدية فوراً بإعدامه كلياً، وإغلاق الملحمة، مع إشعار صاحبها لمراجعة البلدية لتطبيق لوائح النظام.
11 مايو 2019 - 6 رمضان 1440
04:45 PM
مراقبو البلدية أعدموه قبل بيعه للمستهلكين وأشعروا صاحبها بالمراجعة
ضبط مراقبو بلدية ضرية خلال جولاتهم على المسالخ والملاحم يوم أمس جملاً مصاباً بالجدري واحتقان في الكبد والرئة، كاد أن يباع للمستهلكين.
وقام مراقبو البلدية فوراً بإعدامه كلياً، وإغلاق الملحمة، مع إشعار صاحبها لمراجعة البلدية لتطبيق لوائح النظام.
، إغلاق ملحمة بـ"ضرية" نحرت جملاً مصاباً بالجدري واحتقان الكبد والرئة ،
المصدر : الخليج 365
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