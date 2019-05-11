تفاصيل جديدة في واقعة متحرش الخبر.. الكشف عن سبب رفض الفتاة التقدم ببلاغ رسمي

كشفت مصادر أن الفتاة التي تعرضت فجر أمس للتحرش أثناء تواجدها بمركبتها في محافظة الخبر لم تتقدم بأي بلاغ رسمي للجهات المختصة حتى الآن، وفقا لـ “سبق”.

واكتفت الفتاة بنشر قضيتها على منصات التواصل الاجتماعي فقط، كما رفضت التحدث مع وسائل الإعلام مبررة قرارها “أن الهدف من نشر مقطع الفيديو يتمثل في القبض على المتحرش”، مشيرة بقولها: “الحكومة ما قصرت”.

وتعود تفاصيل القضية عندما قام شاب في محاولة منه الاعتداء على فتاة أثناء تواجدها بمركبتها وقال لها “انزلي أنا أبيك”، وهددها إذا لم تفتح له باب المركبة، وقامت الفتاة بتصوير أفعال الشاب المشينة بهاتفها المحمول.

وأطلق مغردون وسم “#متحرش_القصيبي”، وتصدر قائمة أكثر الهاشتاقات انتشارًا في المملكة منذ فجر أمس، وأدانوا ما قام به “المتحرش” وطالبوا الجهات المعنية بالتدخل لمحاسبته.

وكان النائب العام قد أصدر قرار بالقبض على شخص تحرش بفتاة أثناء تواجدها بسيارتها .