وثقت كاميرا مراقبة داخل إحدى التموينات بمدينة الدمام في المنطقة الشرقية، تحرش شاب بفتاة، ما أثار غضباً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويظهر المقطع الفتاة وهي تتسوق بعض الأغراض من التموينات، ليقوم الشاب أثناء خروجها بالاحتكاك بها وسط صدمة من فعلته الدنيئة.
بعد تداوله.. شاهد فيديو المتحرش الذي نشره زوج الضحية في الدمام
وأثار المقطع استنكاراً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بالقبض على الشاب المتحرش الذي تظهر ملامح وجهه بوضوح.
كانت هذه تفاصيل خبر شاب يتحرش بفتاة داخل محل بقالة في الدمام ويثير غضبًا واسعًا.. ومطالب بالقبض عليه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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