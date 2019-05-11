حقيقة انفصال أحمد جمال وديانا الخميس

أعلن المطرب المصري، أحمد جمال، نجم برنامج اكتشاف المواهب ”أراب آيدول“، انفصاله عن خطيبته الإعلامية السعودية، ديانا الخميس.

وكشف مصدر مقرّب من المطرب المصري، أن انفصال جمال عن خطيبته، تم منذ يومين، مشيرًا إلى عدم التوافق بينهما، واختلاف شخصيتهما ما جعلهما يقرران إنهاء علاقتهما فورًا، رغم أن قصة حب قد جمعتهما منذ سنوات.

ويشارُ إلى أنّ المطرب المصري أحمد جمال، انفصل عن خطيبته الإعلامية السعودية ديانا الخميس، بعد أشهرٍ قليلة من إعلان ارتباطهما.

وأكدّ المصدر أنّ الانفصال بين جمال وديانا لا يعني أنهما على خلاف، وأنهما سيخرجان للإعلام ويهاجمان بعضهما، مؤكدًا أنهما اتفقا على الانفصال في هدوء، للتأكيد على الاحترام والمودة بينهما.