الكشّافة السعودية: خبراتنا التراكمية أسهمت في تقديم خدمات أفضل للمعتمرين

أكّد نائب رئيس جمعية الكشّافة العربية السعودية، الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد، اليوم السبت، أنّ أعمال معسكرات خدمة المعتمرين والزوّار في مكة المكرمة والمدينة المنورة، تتسق مع رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020، وذلك في رفع عدد المتطوعين لتقديم تلك الخدمة، التي أثبتتها المؤشرات بالحج والعمرة في تقارير الأعوام الماضية، والمباشرة للعمل هذا العام بالحرمين الشريفين.

وقال، إنّ النجاحات المتتالية للكشافة السعودية في موسم العمرة بشهادة القطاعات الحكومية، التي تعمل معها الجمعية من شركاء النجاح، جاءت بسبب التخطيط الواعي والسليم المبني على الخبرة التراكمية، المدعومة بالقيادات الكشفية التي تؤمن بأهمية العمل التطوعي، والإحساس بحب وطنهم وأداء المهام الموكلة إليهم، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية.

وأضاف أنَّ الشراكة والتوءمة المجتمعية، التي تجمع الجمعية بعددٍ من قطاعات الدولة المعنية بخدمة المعتمرين، حقَّقت المساهمة الإيجابية التي ينشدها الجميع، من خلال التعاون والتكامل بين الجمعية وتلك القطاعات، وفق اتفاقيات تمَّت بعد عدة اجتماعات على مدار العام، مبينًا أنَّ الجمعية تُركِّز عامًا بعد عام على الجانب التقني، وتتوسَّع فيه وتساير التطور الحاصل في ذلك الشأن.

وأشار الفهد، إلى أنّ ما تقوم به الجمعية في خدمة المعتمرين والزوار، امتدادٌ لما سخَّرته المملكة من إمكانات وطاقات بشرية ومادية، من أجل المعتمرين والزوار الذين يَفِدون إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة من كل حدب وصوب؛ لينعموا بتسهيلات تجعلهم يؤدون ما قدموا من أجله بيسر وسهولة، في جو إيماني وروحاني.