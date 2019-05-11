بالصور.. ضبط 105 مخالفات لبيع أطعمة ومشروبات رمضانية بالطائف

أعلنت أمانة منطقة الطائف، اليوم السبت، ضبط 105 مخالفات في مرافق بيع الأطعمة والمشروبات الرمضانية.

وأفاد بيانٌ صادرٌ عن الأمانة، اطلعت عليه «عاجل»، أنّ مراقبي الإدارة العامة لصحة البيئة واصلوا تنفيذ خطة الرقابة الموسمية ضمن حملة «غذاؤكم أمانة» لمراقبة المطاعم والمطابخ ومرافق بيع الأغذية والمشروبات خلال شهر رمضان الكريم؛ حيث تمّ ضبط 105 مخالفات للاشتراطات الصحية في جولة شملت 172 مرفقًا غذائيًّا.

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وشملت أعمال الرقابة الميدانية، محلات بيع المواد الغذائية والملاحم ومحلات الحلويات والعصائر والخضروات والفواكه؛ حيث تعمل وكالة الخدمات والبلديات الفرعية على التغطية الرقابية المكثفة لمنافذ بيع وتداول المأكولات الرمضانية وأسواق ومحلات اللحوم الحمراء والبيضاء والمخابز وحتى مغاسل الملابس وصالونات الحلاقة.

وأكّد البيان أنّ الإدارة العامة لصحة البيئة، الجهد الرقابي للبلديات الفرعية على مدار الساعة لكشف المخالفات الصحية، مع تنفيذ برنامج توعوي لأهمية الالتزام بتطبيق الاشتراطات التي تكفل صحة المستهلك وجودة الخدمة المقدمة، كما تمّ خلال الفترة الماضية تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية على المخالفين وتسليم العمالة المخالفة لجهات الاختصاص.