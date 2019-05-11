أنباء عن عملية أمنية لمداهمة إرهابيين في تاروت

علمت «دوت الخليج» عن مواصلة الجهات الأمنية عملياتها الأمنية لملاحقة عناصر إرهابية في بلدة تاروت بمحافظة القطيف، ووفقا للمعلومات استمرت عملية تبادل إطلاق النار نحو 30 دقيقة. وواجهت الأجهزة الأمنية مقاومة من العناصر الإرهابية بأسلحة نارية، مما استدعى الرد عليهم بالمثل، وإحكام القبضة عليهم وفقا لما يتطلبه الموقف.



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