السعودية اليوم / هزة أرضية بقوة 5.3 درجات تضرب محافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق



بغداد 06 رمضان 1440 هـ الموافق 11 مايو 2019 م واس

ضربت هزة أرضية بقوة 5.3 درجات حسب مقياس ريختر اليوم عدة مدن تابعة لمحافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق.

وأفاد مصدر حكومي محلي بأن عدة مناطق ومدن بينها مركز مدينة السليمانية واقضية دربنديخان وحلبجة ورانيا تعرضت للهزة الأرضية التي شعر بها السكان، والتي يبعد مركزها 38 كيلومترا جنوب غربي مدينة حلبجة.

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16:44ت م

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