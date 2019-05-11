

الرياض 06 رمضان 1440 هـ الموافق 11 مايو 2019 م واس

عقد مجلس إدارة الهيئة

وناقش المجلس عدداً من المواضيع المدرجة على جدول أعماله وأوصى حيالها ما رآه مناسباً.

وأعرب معالي وزير العدل ورئيس مجلس إدارة الهيئة عن شكره وتقديره لأعضاء المجلس في دورته الأولى, مثنياً على جهودهم في مرحلة التأسيس والبناء، مؤكداً أهمية تعميق المهنة والاهتمام برفع مستوى الممارسة بما من شأنه الارتقاء بالمنظومة العدلية.

وخلص المجلس إلى عدد من الترتيبات من شأنها تعزيز الأداء، ورفعاً لمستوى حوكمة الأعمال, فيما وجّه معاليه بأهمية ترتيب الأولويات الاستراتيجية أثناء وضع التصورات لأعمال ومستهدفات الدورة الثانية للمجلس بما من شأنه رفع مستوى الممارسة المهنية لمواكبة النهضة الوطنية، وطموحات القيادة الرشيدة.

// انتهى //

16:40ت م

0056



الرياض 06 رمضان 1440 هـ الموافق 11 مايو 2019 م واسعقد مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين اجتماعه الأول للدورة الثانية, برئاسة معالي وزير العدل رئيس مجلس الإدارة الدكتور وليد بن محمد الصمعاني.وناقش المجلس عدداً من المواضيع المدرجة على جدول أعماله وأوصى حيالها ما رآه مناسباً.وأعرب معالي وزير العدل ورئيس مجلس إدارة الهيئة عن شكره وتقديره لأعضاء المجلس في دورته الأولى, مثنياً على جهودهم في مرحلة التأسيس والبناء، مؤكداً أهمية تعميق المهنة والاهتمام برفع مستوى الممارسة بما من شأنه الارتقاء بالمنظومة العدلية.وخلص المجلس إلى عدد من الترتيبات من شأنها تعزيز الأداء، ورفعاً لمستوى حوكمة الأعمال, فيما وجّه معاليه بأهمية ترتيب الأولويات الاستراتيجية أثناء وضع التصورات لأعمال ومستهدفات الدورة الثانية للمجلس بما من شأنه رفع مستوى الممارسة المهنية لمواكبة النهضة الوطنية، وطموحات القيادة الرشيدة.// انتهى //16:40ت م0056

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الهيئة السعودية للمحامين تعقد اجتماعها الأول للدورة الثانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.