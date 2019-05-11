السعودية اليوم / إنقاذ مهاجرين بعد تعطل مركبهم وسط البحر بشمال تونس



تونس 06 رمضان 1440 هـ الموافق 11 مايو 2019 م واس

أنقذ جيش البحر التونسي 9 مهاجرين غير شرعيين بشواطئ مدينة بنزرت شمال البلاد.

وأفاد الناطق باسم وزارة الدفاع التونسية الرائد محمد زكري أن المهاجرين كانوا يعتزمون الإبحار نحو السواحل الايطالية قبل تعطل مركبهم، وقد تم تسليمهم للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.

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16:24ت م

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