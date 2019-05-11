السعودية اليوم / أمانة الجوف تسحب 493 عينة من الأسواق للتأكد من صلاحيتها



سكاكا 06 رمضان 1440 هـ الموافق 11 مايو 2019 م واس

يواصل مختبر سلامة الأغذية بأمانة منطقة الجوف حملاته الرقابية على أسواق اللحوم والخضار والفواكه لأخذ عينات منها للتأكد من سلامتها وتطبيق الاشتراطات الصحية والحصول على شهادات صحية.

وأوضح أمين منطقة الجوف المهندس درويش بن علي الغامدي أن المختبر قام خلال العشرين يوماً الماضية بتنفيذ 35 جولة جرى خلالها أخذ 493 عينة لفحصها بالمختبر والتأكد من سلامتها وخلوها من الشوائب ، وأظهرت النتيجة عدم مطابقة 37 عينة لمعايير السلامة وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حقهم.

وأكد أمين الجوف على القيام بمثل هذه الجولات الرقابية للتأكد من خلو الأسواق من المخالفات حرصا على سلامة الجميع ، داعياً جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الأمانة والإبلاغ عن أي مخالفة قد يرونها على رقم البلاغات 940 على مدار الساعة.

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16:21ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.