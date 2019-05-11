السعودية اليوم / مدني المدينة ينفذ خطة رمضان لخدمة زوار المسجد النبوي



المدينة المنورة 06 رمضان 1440 هـ الموافق 11 مايو 2019 م واس

قامت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة بتنفيذ الخطط اللازمة لخدمة زوار المسجد النبوي الشريف خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح مدير الادارة العامة للدفاع المدني بالمدينة المنورة العقيد محمد مزعل البيضاني أن الدفاع المدني بالمدينة المنورة سخر كافة إمكانياته البشرية والآلية، واتخذ كافة التدابير اللازمة لخدمة المواطنين والمقيمين وزوار ‏مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوفير سبل الأمن والسلامة والحماية لهم وإزالة مسببات المخاطر والحوادث تحقيقاً لحماية الممتلكات العامة والخاصة وفق الخطة العامة للطوارئ والمعتمدة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية.

وأشار العقيد البيضاني إلى أن الخطة تحظى بدعم غير محدود ومتابعة دقية ولحظية من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة, وسمو نائبه, لتنفيذ مراحل الخطة وبما يحقق أهدافها.

وأكد العقيد البيضاني أن منسوبي الدفاع المدني لديهم التأهيل اللازم وبما يمكنهم من تنفيذ جميع ‏الأعمال الميدانية والمساندة بالجودة اللازمة وبما يحقق أهداف الخطة, مبيناً أن الخطط التفصيلية لأعمال الدفاع المدني اشتملت على استعداد مراكز الدفاع المدني والتي يبلغ عددها (65) مركزاً منها (58) مركزاً ثابتاً ، تساندها (7) مراكز موسمية ، بالإضافة لخطط الإيواء والإخلاء الطبي والإغاثة والإسناد بالتنسيق مع الجهات المعنية بتدابر الدفاع المدني.

وتضمنت الخطة التفصيلية تشغيل قوة للتدخل في الحالات الطارئة بالمسجد النبوي الشريف تتمركز بالمنطقة المركزية وتعمل وفقاً ‏الاختصاصات الدفاع المدني بالتنسيق مع الرئاسة العامة لشؤن المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف والقوة الخاصة لأمن المسجد النبوي الشريف والجهات الاخرى العاملة ، كما تنفذ فرقة التدخل في حوادث المواد الخطرة جولاتها الميدانية لرصد المخاطر الطبيعية والصناعية والتعامل معها ، ‏ويتم نشر دوريات التدخل السريع للتعامل مع البلاغات ‏وللحد من المخاطر والخسائر.

وتقوم فرق الإشراف الوقائي ‏بتكثيف جولاتها الميدانية على مواقع الإيواء والأسواق والمراكز التجارية واماكن الزيارة لرصد جميع ملاحظات السلامة واتخاذ ما يلزم للتعامل معها وازالتها, موكداً حرص مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة على نشر السلامة التوعوية بين المعتمرين والزوار من لحظة قدومهم إلى المدينة المنورة سواءً في مطار الامير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة أو مدينة استقبال حجاج البر بتوزيع البروشورات والنشرات التوعوية, وكذلك التنسيق مع أماكن اقامتهم بعرض الأفلام وبث الرسائل التوعوية من خلال مشغلي الاتصالات والاستفادة من شاشات العرض في ساحات المسجد النبوي الشريف.

// انتهى //

15:51ت م

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