السعودية اليوم / الشيخ السديس يتفقد أعمال هيئة المسجد الحرام



مكة المكرمة 06 رمضان 1440 هـ الموافق 11 مايو 2019 م واس

تفقد معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس, أعمال هيئة المسجد الحرام، كما التقى خلال جولته التفقدية مدير هيئة المسجد الحرام الشيخ علي بن حامد النافعي.

وشدد معاليه على ضرورة التأسي بمنهج النبوة في التوجيه والإرشاد، وتقديم الرفق والمودة، ومعالجة الظواهر السلبية بالحكمة والموعظة الحسنة، ومبادرة قاصدي المسجد الحرام من المعتمرين والزائرين بالمودة والأسلوب الحسن تحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر - حفظهم الله - بتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن.

// انتهى //

15:46ت م

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