السعودية اليوم / بحرية الاحتلال الإسرائيلي تعتقل ثلاثة صيادين فلسطينيين قبالة بحر غزة



غزة 06 رمضان 1440 هـ الموافق 11 مايو 2019 م واس

اعتقلت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي اليوم ثلاثة صيادين فلسطينيين قبالة بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في غزة بأن بحرية الاحتلال أطلقت النار صوب مراكب الصيادين في بحر مدينة غزة، واعتقلت ثلاثة صيادين من عائلة واحدة ونقلتهم إلى جهة مجهولة وصادرت مركبهم.

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15:40ت م

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