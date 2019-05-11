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2019-05-11 الهلال الأحمر يعلن موعد الاختبار النظري للمقبولين متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت هيئة الهلال الأحمر السعودي موعد اختبار المقبولين والمرشحين للاختبار النظري، لوظيفة (فني إسعاف وطب طوارئ). وتم تحديد يوم الأحد بتاريخ 1440/10/13هـ الموافق 2019/06/16م من الساعة 7:00 صباحاً لحضور الاختبار، في جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية بكلية العلوم التطبيقية، وذلك وفقاً للتفاصيل والأسماء الموضحة بالرابط أدناه. Advertisements الأسماء: اضغط هنا رابط موقع الاختبار (Google Map): اضغط هنا التفاصيل: اضغط هنا









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