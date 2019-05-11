- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم المسلمون ينتصرون لأول مرة على الصليبيين في السادس من رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
المسلمون ينتصرون لأول مرة على الصليبيين في السادس من رمضان
متابعات الخليج 365 - محمود نبيل
يعيش مليار ونصف المليار مسلم حول العالم، روحانيات شهر رمضان الكريم، وبقدر ما تحمل هذه الأيام من مشاعر رائعة يعيشها المسلمون حول العالم، فإنها أيضًا تُخلد العديد من الأحداث التاريخية التي مثلت علامات فارقة سواء في التاريخ الإسلامي أو حتى في حياة المسلمين أنفسهم.
وشهد اليوم 6 رمضان في التاريخ العديد من الأحداث التي تتعلق بتاريخ المسلمين، خاصة وأنها تتعلق بشكل مباشر بحياة الأنبياء أو حتى المسلمين بالعصور الحديثة.
نزول التوراة
في مثل هذا اليوم، ووفقًا لكتاب البداية والنهاية لابن كثير، نزلت التوراة على نبي الله موسى عليه السلام ليعظ به بني إسرائيل.
فتح السند
في مثل هذا اليوم عام 63 هجرية، فتح المسلمون بلاد السند، بعد أن انتصر محمد بن القاسم الثقفي على جيوش السند في عهد الوليد بن عبد الملك.
فتح عمورية
في مثل هذا اليوم عام 223، فتح المسلمون عمورية بعد أن لبى الخليفة المعتصم العباسي طلب النجدة من عمورية وقام بفتحها.
انتصار المسلمين على الصليبيين
في مثل هذا اليوم عام 532، انتصرت جيوش المسلمين على الصليبيين لأول مرة بقيادة عماد الدين زنكي في حلب ببلاد الشام.
أبو الأعلى المودودي
في مثل هذا اليوم عام 1321، ولد المفكر الإسلامي الهندي أبو الأعلى المودودي، والذي كانت له آراء مختلفة في القضايا السياسية والدينية في ذلك الوقت.
كانت هذه تفاصيل خبر المسلمون ينتصرون لأول مرة على الصليبيين في السادس من رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.